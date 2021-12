Mariella Zanetti: “Soy de las mamás que deja que su hija elija a sus parejas”

Este domingo a las 7 de la noche Mariella Zanetti llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Ella hace dupla con Pedro Loli y juntos se enfrentan a Milena Zárate y Juan Carlos Orderique en una guerra de ollas y sartenes.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿qué anécdotas te llevas del programa?

Siempre que voy al programa me relajo y me divierto mucho. A pesar de que ya he ido en otras oportunidades, siempre existe la adrenalina del tiempo para cocinar, pero en esta ocasión me tocó dirigir a Pedro Loli, y nuestro plato nos quedó muy rico.

¿Hiciste buen equipo con Pedro?

Sí, pero esperé más de Pedro en la cocina, me decepcionó. Al inicio no me hacía caso, y comencé a renegar, ya al final lo puse en vereda y cocinó bien. Igual, como cocinero, Pedro es un buen cantante.

Pedro se separó de Fiorella Méndez, ¿qué opinas?

¡¿Cómo va a perder a una mujer tan linda como Fiorella?! Bueno, se respeta su vida privada, él sabrá por qué tomó la decisión de separarse. Lo que puedo opinar de él es que, como artista, es un excelente cantante, espero que le vaya bien en todo.

Se enfrentan a Milena Zarate y Juan Carlos Orderique, ¿qué tal son ellos en la cocina?

Milena y Orderique no fueron competencia. Orderique no paró de quejarse de que nunca ha ganado, ¡pobrecito! Les tocó cocinar un plato colombiano que nadie conocía, la única que conocía ese plato era Milena, así que Orderique la tuvo difícil. Para mí, mi comida estuvo más rica que la de ellos.

Cambiando de tema, estamos en la semifinal de El artista del año, ¿quién te gustaría que gane?

Mi favorita era Claudia Serpa, me dio mucha pena cuando la eliminaron. Y ahora, de los que quedan en competencia, me encantaría que César Vega levante la copa de El artista del año, tiene una voz increíble y quién no ha bailado con sus canciones.

En América Hoy se habló sobre las mamás que no aceptan a las parejas de sus hijos, ¿tú cómo eres como suegra?

Mi hija tiene 18 años y me ha presentado dos enamorados, soy de las mamás que deja que su hija elija a sus parejas, no tengo que decirle quién tiene que gustarle y quién no. Lo más importante es darles a tus hijos la confianza para que te cuenten sus cosas, y cuando tienen una relación, siempre hay que observar cómo va su noviazgo, además, ellos son mayores de edad y toman sus propias decisiones.

