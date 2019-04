Mariella Zannetti se confiesa hincha de Sheyla Rojas por cancelar la boda con Pedro Moral

Mariella Zanetti recordó el tiempo en que era pareja de Farid Ode y se declaró ‘hincha’ de Sheyla Rojas, tras haber cancelado sus planes de matrimonio con Pedro Moral.



“Por mi ‘mare’ que soy hincha de Sheyla, a mí no se me hubiera ocurrido ‘mandar todo al diablo’. Bien Sheyla, en buena hora lo hiciste. Yo era chica (en el tiempo que se casó con Farid), recién comenzaba y tenía sueños. No me importaba conseguir un hombre con plata y eso que pude haberlo conseguido, pero me consideraba una mujer autosuficiente y sentía que podía valerme por mí misma”, manifestó Zanetti, quien añadió que anhelaba cumplir muchos sueños al lado de su pareja, pero no lo logró.

“Pensé que junto a mi pareja pude hacer algo, ese era mi ideal y el de muchas mujeres, pero no fue así. Si una persona trabaja y tiene sus cosas, mínimo te tienes que conseguir a alguien que está en el mismo nivel y que vaya en la misma sintonía”, acotó en el programa ‘Estás en todas’.



Asimismo, indicó que su hija es lo más valioso que le regaló Farid e incluso resaltó que ella ha costeado todos los gastos de sus estudios.

“Él me regaló algo muy importante, que es mi hija y quien tiene 16 años. Ya está terminando el colegio gracias a mí y solo a mí. Si le pica, que se rasque, pero es la verdad”, dijo la actriz, quien añadió que le gustaría conducir un programa en televisión.