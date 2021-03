Marina Mora bajó 20 kilos con manga gástrica y revela que se prepara para convertirse en madre

Marina Mora reveló sentirse renovada después de que perdiera 20 kilos tras realizarse la cirugía bariátrica. Sin embargo, la exreina de belleza tiene también otros motivos para sentirse feliz, pues planea este año comprometerse en matrimonio con el empresario Alejandro Valenzuela.

Mora explicó que la intervención a la que se sometió para perder peso también le permitirá prepararse para convertirse en mamá.

“Yo siempre he llevado una alimentación saludable, desde hace muchos años por el tema de la prediabetes, y la decisión fue tomada principalmente por salud, más que por un tema estético. Estaba en un peso que era de una gordura que podría hacerme daño, eso realmente no es saludable ni positivo para nadie. Tomé la decisión de la manga gástrica porque también es parte de mi preparación para ser mamá”, dijo en comunicación con el diario Ojo.

La empresaria sostuvo que nunca ha tenido problemas de autoestima, pero que hoy verse al espejo más delgada, le agrada.

“Nunca he tenido un conflicto con el tema de la autoestima, pero definitivamente verme hoy más delgada me gusta, me motiva, me agrada que la ropa me quede linda, y obviamente, todo se ha puesto en su sitio más de lo que ya estaba. Todavía no estoy en el peso ideal, pero tampoco pretendo tener la figura de cuando tenía veinte”, comentó.

Respecto a la críticas sobre su peso, Marina sostuvo que “últimamente ya no los recibía porque tampoco es que estaba en un peso demasiado alto, pero siempre hay gente maliciosa que solo piensa en burlarse y hacer daño. Si yo comparto mi experiencia es porque hay mucha gente que sufre con el tema de no poder bajar de peso por muchos motivos”.

Sobre sus planes de matrimonio, la exreina de belleza sostuvo que ya no desea aplazar más su unión con Alejandro Valenzuela. “Así es, y estoy muy contenta. Con Alejandro tenemos dos años juntos, me pidió matrimonio el año pasado, pero no nos hemos podido casar por la situación que estamos viviendo, pero ya no queremos esperar más. Si esto no mejora, pronto haremos una boda muy íntima”, comentó.

