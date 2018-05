Marina Mora se cansó de los comentarios de Evelyn Vela y le manda este contundente mensaje [FOTOS]

Marina Mora defendió a su pareja, Renzo Spraggón, precisando que es un chico ‘sano y trabajador’, después de las críticas que hizo Evelyn Vela, y le recomendó que se busque una mejor persona que esté a su nivel.

“Estoy cansada de todo esto, me disgusta que hablen de mi vida privada. No me gusta estar diciendo si estoy o no, pues la vez pasada salí a aclarar la situación. Yo le pediría (a Evelyn Vela) que deje de mencionarme”, indicó Marina Mora.

La ex Miss Perú aclaró que su relación con el modelo argentino sigue firme y que es una persona muy trabajadora.

“Nosotros estamos muy bien, me siento tranquila con él, Renzo es buena persona, un chico trabajador. Pero sí voy a analizar qué es lo que pasa, cuál es la razón por la que siempre esa persona ( Evelyn Vela) tiene que salir a hablar de él. Como mujer no me gusta que hablen cosas negativas de las personas que están conmigo, es como un ensañamiento. No he pensado en tomar alguna acción legal, pero alguien del pasado no tiene por qué meterse en la relación”, agregó Marina Mora.

‘BOMBITA’

Por otro lado, Renzo Spraggón contó que las personas que lo conocen saben que es muy trabajador, y que pronto podría soltar una ‘bombita’ de Evelyn Vela.



“Tengo tres años en Perú y siempre trabajo sin colgarme de nadie, nunca hablo de otras personas ni me meto en la vida de terceros. No entiendo por qué sigue hablando de mí, pero en cualquier momento soltaré una ‘bombita’”, precisó Renzo Spraggón.

Además, Renzo Spraggón fue protagonista de un caliente videoclip con la cantante de cumbia Ashley Rocksana con escenas en la playa y jacuzzi.



“No creo que Marina se ponga celosa porque hicimos el videoclip hace unos meses, cuando él era un ‘combatiente’, y me consta que es muy trabajador”, destacó la cantante.