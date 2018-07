Marina Mora: Renzo Spraggon pone las manos al fuego por ella pese a las críticas | FOTOS

¡En el ojo de la tormenta! Marina Mora se convirtió en el blanco de las críticas de algunos cibernautas, que censuraron su concurso ‘Miss Teen Model Internacional’ por la mala organización del evento.

Por esa razón, su pareja, Renzo Spraggon , salió en su defensa y le mandó este mensaje de respaldo.

“Que te critiquen no es novedad, porque hay gente mala y envidiosa. Siempre hablan de uno cuando todo te está yendo bien, por eso salen a decir cosas” , dijo Renzo.

Marina Mora

Comentan que no hubo notario y por ello cuestionan a la ganadora (de Trujillo)...

En los concursos gana la persona que tiene que ganar, así se dan las cosas.

¿Pones las manos al fuego por Marina?

Claro, no solo una, sino 10 mil veces, es intachable. Todo el mundo sabe quién y cómo es ella. No hay nada extraño detrás de eso. Como dije, hay gente mala y envidiosa. Ojo que es mi punto de vista y no lo doy como su pareja.

¿Han hablado del tema?

Sí, pero son cosas que quedan entre nosotros y todo está bien. Seguimos trabajando cada uno en sus cosas, yo estoy apareciendo más en los programas de televisión.

De otro lado, la trujillana Alicia Montoya fue coronada como ‘Miss Teen Model Internacional’, la mexicana Frida Diez fue la ganadora del año pasado y le entregó la corona. Las siete finalistas fueron de Argentina, Puerto Rico, Croacia, España, Venezuela y Japón.