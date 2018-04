Marina Mora le hace frente a los que critican su relación con Renzo Spraggón [VIDEO y FOTOS]

Marina Mora y Renzo Spraggón hicieron ‘clic’ y de inmediato algunos cuestionaron su relación, dejándolo a él como un ‘interesado’ y a ella como una mujer ilusionada. Pero ambos han decidido quererse y vivir su amor basado en la confianza y respeto.



Marina, ¿cómo se dio el ‘clic’ con Renzo?

Nos conocimos por un amigo en común. No fue un flechazo a primera vista. Ha sido un proceso. Estamos en una etapa de conocernos, hay mucha ilusión, pero estoy yendo con tranquilidad. Ya conoce a mi papá, que vive conmigo, también a mi mamá, mis hermanos, mi tía, madrina y mi abuela.



¿Están trabajando juntos?

Nos ayudamos mutuamente. Entiendo su trabajo y Renzo el mío, con mi ‘Spa Bellísima’.



A diferencia de tus relaciones anteriores, con Renzo no tuviste reparo en darla a conocer a los medios...

Siempre he querido mantener al margen mi vida privada, pero mientras más quieres tenerla de esa manera, más te preguntan, así que lo hice por eso.

¿Fue complicado que Renzo capte tu atención?

No ha sido complicado, porque es un chico que tiene mucha dulzura y formas de comunicarse que me gustan. Además, es guapísimo. Hemos hecho una buena dupla en cuanto a la belleza, así que veremos cómo va la cosa de caracteres.



Parece que tienes un temperamento fuerte, ¿cómo es Renzo?

Con el tiempo he aprendido a ser más equilibrada. Él es bastante controlado, no le gustan los problemas, así que por el momento lo veo bien.



¿Celosa?

No tanto, pero quién sabe, me da curiosidad y le digo: ‘Oye, ¿con quién hablas?’. Sé que miles de mujeres y hombres le escriben. Cuelga fotos sexis y todo el mundo se le abalanza, pero yo sé quién soy, lo que valgo y si decidió salir conmigo y yo con él, es porque hay algo entre nosotros. El respeto es lo fundamental en una relación.



¿Perdonarías una infidelidad?

No hay forma, pero no creo que se dé y confío en él. Soy una persona a la que le gusta confiar, pero si veo actitudes que no son las correctas o empiezo a dudar, investigo.



¿Te molesta que digan que está contigo por interés?

No lo veo como un chico interesado, para nada. Si hablamos del pasado (su relación con Evelyn Vela), prefiero ni mencionarlo. Me baso en lo que veo, en su comportamiento y en lo que me demuestra. A veces me dicen: ‘Oye, Marina... ¿cómo estás con ese chico? Abre los ojos’. Un poco más y me tildan de tonta.

¿Te han dicho eso?

No así específicamente, pero estoy tranquila y confío en que todo irá paso a paso.



Cuando salen... ¿comparten los gastos?

A veces él paga o lo hago yo, o sino los dos. No tengo problema con eso, es una manera equilibrada de llevar la relación.



CONGELÓ SUS ÓVULOS

Vi en una página de Internet que estás congelando tus óvulos, ¿planeas ser mamá?

Hice un tratamiento, ya lo tenía planeado desde el año pasado, siempre he dicho que quiero ser mamá, pero por ahora no me siento preparada, así que decidí guardar mis óvulos. No tengo fecha, pero sí el deseo. Obviamente que no quiero ser mamá a los 50 años, pero hay que programarse bien.



¿Es apresurado pensar en formar una familia con Renzo?

Es muy apresurado, pero es un buen chico. Hay mucha ilusión, él me quiere y yo a él, pero hay que ir madurando.



¿Qué es lo que más te gusta de él y qué cosas no?

Me gusta todo, su carácter, que es un chico ordenado, que se cuida bastante y está lleno de ilusiones. Físicamente es hermoso y hasta el momento, no le encuentro defectos, de repente que tiene un carácter explosivo y se enoja cuando alguien sale a criticar.

‘ME GUSTA TODO DE MARINA’

Renzo, ¿para ti sí fue un amor a primera vista?

Obvio. Ya la había visto por fotos y nos seguíamos por redes. Yo fui quien tiró la primera piedra y creo que no se resistió... mentira, mentira (ríe).



Marina ha resaltado que eres un buen chico, pero sobre todo tu físico.

Eso (físico) no importa tanto, yo soy un hombre muy familiar y ella también es así. Marina es una mujer trabajadora y muy inteligente.



¿Cuál es la base de su relación?

La sinceridad.



¿Qué es lo que más te gusta de Marina?

Su boca, pero como mujer, su forma de ser, es humilde y trabajadora. Me gusta todo de Marina, es perfecta.



Ella dice que no es celosa, ¿es cierto?

¡Qué mentirosa es! (risas). Es muy celosa, pero no le doy motivos. Me escriben muchísimas mujeres y hombres, quienes ven una foto mía que les parece linda y obvio que van a comentar, por ahí que le molesta ese tipo de cosas. Si a Marina le comentan sus fotos (de redes sociales) no tengo por qué molestarme, yo soy celoso, pero si me dan motivos. Marina no me da motivos y confío en ella.

¿Te gustaría ser padre?

Obviamente que me encantaría tener una familia. Ahora no estoy preparado, al igual que Marina, porque hay muchos planes de trabajo.



¿Ella reúne los requisitos para que sea tu futura esposa y madre de tus hijos?

Claro. Reúne todos los requisitos y mucho más.



¿Te sientes mal cuando te dicen que eres un hombre interesado?

Si fuera interesado o vividor, tendría un Ferrari, departamento, yate, porque tranquilamente los podría tener, pero solo cuento con una motito nada más y bien humilde.



¿Algunas mujeres te han ofrecido cosas costosas para que estés con ellas?

Muchísimas...