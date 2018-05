Marina Mora terminó su relación con Renzo Spraggon [VIDEO y FOTOS]

Marina Mora anunció el fin de su relación sentimental con Renzo Spraggon, con quien estuvo cuatro meses.



“Estamos en una etapa bien complicada, medio peleados, pero igual hablamos y sabe que lo quiero y respeto un montón. ¿Si siento que me utilizó? No, para nada. Renzo es un buen chico, me parece que tiene mucho camino por delante. Siempre le desearé lo mejor y lo quiero muchísimo”, señaló Marina Mora en el programa ‘Andrea al mediodía’.



“No busco el amor, sé que cuando una persona llega a tu vida, te impacta y hace feliz… eso es todo lo que una necesita. Me gustaría tener una familia e hijos”, añadió Marina Mora .



En tanto, Spraggon contó que acabó en buenos términos con Marina y desmintió que la ruptura haya sido por alguna infidelidad.

“Ya no estamos hace dos semanas, tomamos la decisión de separarnos, porque regresaré a Argentina y el amor a distancia no sirve. Marina es una excelente mujer, trabajadora y la quiero muchísimo. Terminamos en buena onda y es imposible que haya existido una infidelidad, ni de mi parte ni la de ella”, refirió Spraggon.



¿Descartas la posibilidad de regresar con Marina?

Uno nunca sabe. La decisión fue tomada, pero no sé qué puede pasar más adelante.



¿Los comentarios de tu expareja Evelyn Vela afectaron la relación?

Me molestaba que salga a hablar de mí y dejara mal parado, pero no afectó la relación, porque no le dábamos importancia. No sé si estaba dolida... Tal vez sí, tal vez no. Eso no lo puedo decir yo. (L.Gamarra)

Marina Mora es ampayada con chico reality