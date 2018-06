¿Marina Mora se reconcilia con gaucho? [VIDEO y FOTOS]

Marina Mora contó que está en proceso de reconciliación con Renzo Spraggon y que el gaucho es una persona que está en constante crecimiento.



“No estoy soltera completamente, estamos (con Renzo) en una etapa de reconciliación y todo marcha bien felizmente”, manifestó Marina Mora .



¿Te incomodó que terceras personas se metieran en tu relación?

Siempre he respetado todas las opiniones, cada persona tiene sus vivencias, pero ver al hombre que quieres fastidiado, enojado y triste por cosas que no son reales ni ciertas, obviamente que me afecta. Felizmente él se encuentra en una etapa de tranquilidad y paz. Está trabajando bastante y acaba de terminar un taller de ‘impro’, me gusta verlo motivado en temas de su vida. (E. C.)