Mario Hart lanza advertencia: “Yo sería incapaz de perdonar una infidelidad, es una traición”

En la más reciente edición de ‘América hoy’, Mario Hart puso las cosas claras y expresó su postura sobre la infidelidad. El piloto dijo que jamás perdonaría una traición de su pareja pues considera que ‘es lo peor que le puedes hacer’ a la persona que te ama.

Mario Hart, quien hace años se vio envuelto en un escándalo de infidelidad, comentó que él no perdonaría un error de su pareja y dejó en claro lo que eso significa en su vida.

“La infidelidad no es defendible para nada, es un error, es una traición, es lo peor que le puedes hacer a tu pareja” , comentó Mario Hart, muy seguro de sí mismo.

Mario Hart sobre la infidelidad

LA CONFIANZA LO ES TODO

En otro momento, reveló que sería muy duro para él perdonar una infidelidad a su pareja pues considera que ‘la confianza’ es la base de todo.

“Dios me libre (de una infidelidad), yo sería incapaz de perdonar una infidelidad , me costaría muchísimo poder mantener con una relación, seguir con mi pareja sabiendo que me fue infiel, que en algún momento traicionó mi confianza. La confianza es la base de toda relación”, dijo el esposo de Korina Rivadeneira.