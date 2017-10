Mario Hart sorprende con declaración a favor del indulto a Alberto Fujimori [VIDEO y FOTOS]

El pilotoMario Hartsorprendió a sus seguidores sobre su posición a favor del indulto del expresidenteAlberto Fujimori. El ex chico reality utilizó su Twitter para escribir una opinión favorable acerca de esta medida especial para el exmandatario.



El tweet de Mario Hart provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios de la mencionada red social. Muchos de los seguidores del piloto consideran que tiene razón y celebran su posición, incluso la actriz Karina Calmet le escribió y le dijo que está gratamente sorprendida.



No todos piensan igual que Mario Hart, otros usuarios de Twitter le recordaron al piloto que Alberto Fujimori esta preso por los delitos que cometió durante los diez años que fue presidente de Perú. El piloto no se amilana y continúa firme en su posición de defender el indulto al exmandatario.



No debemos exponer a ningún ser humano al terror de Maduro. El Perú debe proteger a @Korina_R y a todos los hermanos venezolanos. #VzlaLibre — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 4 de agosto de 2017

Mario Hart considera que Alberto Fujimori debe recibir el indulto porque "venció al terrorismo". "Pido indulto para la persona que nos libró del terrorismo y gran parte de la delincuencia. Algún reconocimiento debe tener. Ya es hora", escribió el piloto en Twitter.



Si bien es cierto que Mario Hart recibió muchas críticas por su posición, sus fans que son legión y bastantes activos en redes sociales lo defendieron a capa y espada. "Toda persona tiene derecho de expresar lo que quiere para eso esta la libre expresión, pero los perfectos vienen a insultar, estos sin vida", son algunos de los comentarios que recibe el piloto de sus seguidores.



Alberto Fujimori recibió 4 sentencias por peculado, corrupción, usurpación de funciones y por autoría mediata en los asesinatos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta. Desde hace varias semanas se viene especulando que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgaría un indulto humanitario al exmandatario Fujimori.