Mario Hart 'asado' con Leslie Shaw y espera que rubia tenga titulares por su música y no por hablar de él

Mario Hart afirmó que espera que Leslie Shaw tenga titulares por su música y no por hablar de una relación que tuvieron hace 4 años. Además, no le hace caso a ‘cosas insignificantes’.



“Mi relación con Leslie terminó hace casi 4 años y hasta el día de hoy tiene que seguir mencionándome, es lo que no entiendo... yo creo que ella debería buscar los medios para generar titulares por ella misma, que hablen de su música. Cuándo vamos a ver un titular de Leslie Shaw con algo de la música, no siempre (es sobre) Mario Hart”, manifestó el ‘Chato’.

“Ella dice que estuvo conmigo por aburrimiento, en todo caso lo supo aprovechar bastante bien porque empezó a salir en las radios, a hacerse conocida por su música”, añadió.



¿Te incomodan sus declaraciones?

No, para nada. Como he dicho siempre, de ella no hablo.

Entonces, ¿no vas a responderle?

Es que el que está feliz, contento y tranquilo no le hace caso a cosas insignificantes. Estoy tranquilo con mi esposa, en mi matrimonio. Ahora con el lanzamiento de mi nueva canción, ‘Llegó la hora’, no tengo nada que decir de los demás.



¿Cómo vas en el programa (Espectáculos)?, ¿hay propuesta para seguir en verano?

Si bien es cierto que estamos a puertas del fin de año, todavía no tenemos claro qué pasará el próximo año.

¿Y cómo va el caso que tienen en Huaral?

La diligencia fue suspendida hasta marzo, y sigue su curso, los procesos son largos.



¿Confías en la justicia?

Sí, aunque no lo crean, confío en la justicia.