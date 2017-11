Mario Hart iba a toda velocidad en Caminos del Inca y sucede lo inesperado con perrito que se cruza en carrera

Durante la carrera de Caminos del Inca, el piloto Mario Hart se vio enfrentado a un perrito que se cruzo en la vía. En un video publicado en el Instagram de la esposa del piloto se puede ver los momentos de angustia que se vivieron por el hecho.



En la grabación se escuchan gritos por el perro que se cruza, una señora aparentemente miembro del equipo de Mario Hart insulta al animal. Korina Rivadeneira señala que no pudo grabar bien porque se asustó mucho.



En las imágenes del video de Korina Rivadeneira se observa como el perro cruza en el justo momento que Mario Hart iba a toda velocidad. Al parecer, el piloto habría logrado realizar una maniobra para no atropellar al perro.



La modelo Korina Rivadeneira también explicó que Mario Hart tocó varias veces el claxón para que el perro se pueda alejar, sin embargo, el animal no se inmutaba. El piloto finalmente optó por realizar una maniobra difícil para evitar la muerte del can.



Durante la carrera, Mario Hart obtuvo el primer puesto en su categoría Tracción Integral. Además, quedó en sexto lugar de toda la carrera. El piloto se siente muy feliz por sus logros y porque puede vivir de su pasión.



