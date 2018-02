Mario Hart le envía este amenazador mensaje a Christian Domínguez por su ingreso a Esto es Guerra [VIDEO]

Christian Domínguez ingresó a Esto es Guerra y el anunció no le agradó a muchos, es el caso de Mario Hart. El integrante de combate etiquetó al cantante en una publicación de Twitter tras su ingreso a reality de América Televisión.



Mario Hart expuso a Christian Domínguez en Twitter. "No te ibas de viaje?? Te me corriste @criscadominguez seguiré esperándote el jueves... 👌", escribió el piloto en la mencionada red social sobre la presencia del cantante en Esto es Guerra.



Christian Domínguez estuvo presente en el set de Combate el pasado lunes. El cantante retó a Mario Hart tras presenciar un enfrentamiento entre la bailarina Isabel Acevedo y la modelo Korina Rivadeneira.



Tras el enfrentamiento entre la bailarina y la modelo, Mario Hart y Christian Dóminguez se enfrentaron en el programa. Los capitanes históricos se pelearon y el cantante fue bastante rudo con el piloto de carreras.



Tras ganarle a Mario Hart, Christian Domínguez besó a Isabel Acevedo. Sin embargo, el cantante perdió porque su mano tocó la la lona. Esto generó que la pareja de Isabel Acevedo retará por segunda vez al piloto, la revancha estaba programada para hoy, pero el cumbiambero fue presentado en Esto es Guerra.

Mario Hart reta a Christian Domínguez Mario Hart reta a Christian Domínguez