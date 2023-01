El piloto Mario Hart está haciendo realidad uno de su más grandes sueños, en el mundo del automovilismo, y es que se convertirá en el primer peruano en probar un auto de Nascar, que es la categoría más comercial y popular de los Estados Unidos.

La prueba se realizará los días son el 13 y 14 de enero y el ‘chato’ formará parte del equipo de Lira Motorsports y Mullins Racing.

“Estoy muy feliz de contarles que estaré haciendo un test nada más y nada menos que en Nascar y con este mismo auto” contó Hart en su cuenta de Instagram, quien ya se se encuentra en Estados Unidos para la prueba.

“Es increíble. Llegamos a la categoría más importante del automovilismo americano. Es un gran paso para mí carrera deportiva y poder volver a Daytona a andar a más de 300km/h en estos animales de más de 700hp”, agregó el piloto.

Con este test que realizará Mario en Nascar servirá para tener un primer contacto con el auto y el equipo, que podría impulsar que corra todo este año en ese evento.

Como se sabe, Hart es un piloto profesional con más de 20 años en el automovilismo deportivo, reconocido por haber logrado ocho títulos nacionales en diferentes modalidades. Tiene una larga historias en las carreras y actualmente compite en autos de rally, drift y karting.

Anteriormente, Hart corrió para Lira Motorsports en las 24 horas de Daytona de la IMSA Rolex, la Serie Grand AM y las SCCA Nationals.

