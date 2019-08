Mario Hart sobre caso Nicola Porcella: "Uno hace una estupidez y todos caemos en el mismo saco de 'los agresivos'"

Mario Hart fue consultado sobre la polémica que protagonizó Nicola Porcella en una discoteca junto a su ex, Angie Arizaga. En los videos difundidos por el programa de Magaly Medina, el exparticipante de Esto Es Guerra apareció con actitud agresiva levantando la voz a la 'Negrita'.

Este comportamiento le costó su salida de Pro TV y de América Televisión, pese a que dio su versión en El Valor de la Verdad en donde negó alguna agresión a la chica reality.

En entrevista con Mónica Cabrejos en Radio Capital, Mario Hart se mostró molesto porque a los chicos que han participado en algún programa de competencia se los pone en un mismo saco y si uno comete un exceso o un error, se les juzga por igual a todos.

"Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno. Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hace una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de 'los calabacitas', de 'los agresivos'", declaró.

El piloto de autos aceptó que poder controlar a un grupo de chicos que son jóvenes, ganan buen dinero y que están expuestos a diferentes cosas es muy complicado. "En algún momento uno va a caer. Hoy en día, todo está muy expuesto a través de las redes sociales"