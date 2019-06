Mario Hart no pudo vencer a Pablo Heredia y fue ELIMINADO de 'El artista del año' | VIDEO Mario Hart salió a la pista de baile para cantar 'Me vale', pero el público no apoyó su presentación y fue eliminado del reality, en la final.



- / - Mario Hart no pudo vencer a Pablo Heredia y fue ELIMINADO de 'El artista del año' - / - Mario Hart no pudo vencer a Pablo Heredia y fue ELIMINADO de 'El artista del año' - / - Mario Hart no pudo vencer a Pablo Heredia y fue ELIMINADO de 'El artista del año'