Mario Hart ha mostrado, abiertamente, su apoyo a Keiko Fujimori en las últimas semanas, ya que considera que Pedro Castillo es una opción peligrosa para el desarrollo económico del país. A través de sus redes sociales, el chico reality ha venido convocando a marchas y realizando otros pronunciamientos, e inclusive denunció fraude electoral y aseguró que se iría del país si gana el candidato de Perú Libre.

Recientemente, el piloto publicó en Instagram una foto con su hijita Lara donde aseguraba que la criará para que aprenda a defender sus derechos y no callar ante las injusticias, en una posible referencia a la contienda electoral que tiene paralizado al país.

“Te enseñaré que siempre luches y defiendas lo tuyo, q nunca calles ante las injusticias y hagas prevalecer tus derechos!! Q no hay nada más rico q lograr tus objetivos y cumplir tus sueños con esfuerzo, con dedicación y perseverancia! Daré todo de mi para q nunca te falte nada! Te amo con toda mi alma mi cachetona rica!!”, escribió el también cantante.

Y aunque Mario Hart recibió varios comentarios positivos, las críticas y mensajes que le recordaban su promesa de abandonar el Perú si ganaba el profesor Pedro Castillo, no se hicieron esperar.

“A ver cuándo te vas del país causita”, “Chao Perú”, “Aún no se larga!!!!!!”, “Lo siento Marito te queria mucho pero te me caiste. Tienes que irte y enseñale a la hermosa Lara que todo lo que se promete se cumple”, “Oe gorgojo cuándo te largas, si eres hombre cumple tu palabra”, “Espero cumplas tu promesa, no olvides irte del país”, “Primero enséñale que no siempre se gana, a veces hay que aprender a perder”, “Ya por favor cumple tu promesa y lárgate”, “Chapa tus maletas”, “Ganó Castillo, te tienes que ir”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

ENFRENADO CON PESARESSI

Hace unos días, Mario Hart compartió en Instagram un video en el que alentaba a sus seguidores a acudir a una marcha en el Campo de Marte porque, según su parecer, la ONPE estaba cometiendo fraude en el conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

“¿Vamos a permitir este FRAUDE? ¡¡¡Claro que NO!!! ¡¡De nosotros depende!!”, escribió Mario Hart enfrentándose a la polarización de los usuarios de esta red social, debido a los resultados electorales.

Gino Pesaressi, conductor de En boca de todos, decidió enfrentarlo indicándole que no le parece adecuado que mencione tan a la ligera que se ha cometido un ‘robo’ o fraude’ por parte de la ONPE, debido a que país se encuentra dividido por los resultados.

“Mario, con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE. Decir “fraude” o “robo” con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente. No pidamos democracia solo cuando queremos ganar. Un poquito más de temple para asumir lo que venga y más consecuencia en nuestros actos... Saludos”, le escribió Pesaressi.

Mario Hart no se quedó de brazos cruzados y le respondió que ‘hay pruebas de manipulación’ y que él peleará por lo que le parece justo, ahora que los resultados del conteo de la ONPE están por llegar a su final.

“Peleo por lo que me parece justo. Son escandalosas la cantidad de pruebas de manipulación en los resultados. No se que tanto conocimiento puedas tener de la ONPE tampoco, en todo caso NO ME ACOMODO TAN RÁPIDO. Esperemos que sea cual sea el resultado sea lo mejor para el Perú”, añadió el piloto.