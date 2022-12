Mario Hart le confesó a Verónica Linares en su programa ‘La Linares’, que no le ha sido ni le sería infiel a su esposa Korina Rivadeneira, con quien lleva cinco años de casados y tiene dos hijos, porque está felizmente enamorado de la venezolana y no pondría en riesgo su familia por una aventura o infidelidad.

“He disfrutado cada época que me tocó vivir, por eso te puedo decir que hoy en día estoy felizmente tranquilo, felizmente enamorado de mi familia, de mi esposa, y te juro que en estos cinco años no hice ninguna estupidez o se me cruzó por la cabeza hacerlo (sacar la vuelta); no lo hice antes y menos ahora que tengo a mis hijos. Yo hice un juramento (con Dios) de no fallarle a mi familia”, contó Mario.

Por otro lado, reveló que hace dos meses el municipio de Huaral anuló su matrimonio con Korina.

“La municipalidad nos abrió juicio y anularon el matrimonio hace dos meses, así que nos vamos a volver a casar, pero es estúpido que sigan pensando, con cinco años de matrimonio y dos hijos, que nos casamos por papeles”, aclaró.

Mario Hart se confesó con Verónica Linares y habló de que le prometió a Dios no fallarle a su esposa ni a su familia . (Foto: Difusión)

SE MUDAN

Por otro lado, Korina Rivadeneira contó que deberá mudarse pronto junto a Mario Hart y sus dos pequeños de donde viven. La modelo venezolana publicó varios videos en su cuenta de Instagram explicando el principal motivo por el cual debe cambiar de casa pronto. Según narró, todo se debería a su hija Larita.

“Bueno, ahora sí les cuento por qué estamos buscando una casa a dónde mudarnos, porque hemos postulado a Larita para un colegio y la aceptaron en una, entonces estamos súper felices, porque el colegio es súper lindo y muy buen colegio”, señaló la exchica reality.

Tras mostrar su emoción porque su hija estudiará en un prestigioso colegio, Korina señaló que este centro educativo queda bastante lejos del lugar donde vive actualmente, por lo que debe buscar un nuevo hogar.

“Estamos preocupados también porque el colegio queda lejos. Hemos visto una casa que está súper linda, esta grande y lo más importante de la casa es que tiene muchos armarios [...] Ahora que tenemos dos hijos, necesitamos más de eso”, contó.

La exintegrante de “Esto es Guerra” dijo que en caso de no encontrar un lugar donde vivir, lo único que le queda es levantarse más temprano para llevar a su pequeña a sus clases escolares.

“Tenemos que buscar una casa cerca del colegio porque está súper lejos o, programarnos para salir de madrugada para llegar al colegio”, finalizó.