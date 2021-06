A través de su cuenta de Instagram, Mario Hart compartió un video en el que alentaba a sus seguidores a acudir a una marcha en el Campo de Marte porque, según su parecer, la ONPE estaba cometiendo fraude en el conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

“¿Vamos a permitir este FRAUDE? ¡¡¡Claro que NO!!! ¡¡De nosotros depende!!”, escribió Mario Hart enfrentándose a la polarización de los usuarios de esta red social, debido a los resultados electorales.

Gino Pesaressi, conductor de En boca de todos, decidió enfrentarlo indicándole que no le parece adecuado que mencione tan a la ligera que se ha cometido un ‘robo’ o fraude’ por parte de la ONPE, debido a que país se encuentra dividido por los resultados.

“Mario, con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE. Decir “fraude” o “robo” con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente. No pidamos democracia solo cuando queremos ganar. Un poquito más de temple para asumir lo que venga y más consecuencia en nuestros actos... Saludos”, le escribió Pesaressi.

Mario Hart no se quedó de brazos cruzados y le respondió que ‘hay pruebas de manipulación’ y que él peleará por lo que le parece justo, ahora que los resultados del conteo de la ONPE están por llegar a su final.

“Peleo por lo que me parece justo. Son escandalosas la cantidad de pruebas de manipulación en los resultados. No se que tanto conocimiento puedas tener de la ONPE tampoco, en todo caso NO ME ACOMODO TAN RÁPIDO. Esperemos que sea cual sea el resultado sea lo mejor para el Perú”, añadió el piloto.

Gino Pesaressi encara a Mario Hart por decir que ONPE ha cometido ‘fraude’