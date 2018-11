Mario Hart: "Si hubiese sido regidor y me gustaba, el siguiente paso era presentarme como congresista" | VIDEO

Cuando Mario Hart anunció que se postularía como regidor de la lista de Renzo Reggiardo a la alcadía de Lima, generó un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores y detractores. Sin embargo, al poco tiempo, decidió no acompañar al candidato en el camino al municipio.

Ahora, meses después de lo ocurrido, Mario Hart se animó a contar cuál fue la razón por la que decidió dar un paso al costado. Según el piloto de autos y conductor de TV, Ney Guerrero le ofreció la oportunidad de estar frente a un programa de espectáculos en ATV.

"Yo decidí más enfocarme en la TV. Cuando salió la noticia, Ney Guerrero me llamó y me dijo: 'causa, ¿vas a ser regidor? Bueno listo, súper bien pero la TV y la política no son compatibles. Por lo tanto, tendrías que dejar la TV. Es tu decisión'", contó Mario Hart en entrevista con Mónica Cabrejos en Radio Capital.

Pero eso no fue todo. El actual participante de Combate, decidió hablar un poco más sobre algunos objetivos que se habría planteado de haber continuado por el camino de la política. Mario Hart reveló que ser regidor de Lima le habría dado la oportunidad de reafirmar o descartar su gusto por la política y tal vez, posteriormente, intentar ser congresista de la República.

"Probablemente si hubiese sido regidor, y si me gustaba, el siguiente paso era presentarme como congresista. Hoy por hoy no está en mis planes, no lo tengo planificado para nada. Desistí de ser regidor. Pero creo que ese hubiese podido haber sido un camino", indicó Mario Hart.

Actualmente, el esposo de Korina Rivadeneira es conductor del bloque de espectáculos del noticiero matutino de ATV. Mario Hart también forma parte de Combate, como un co conductor junto a Gino Pesaressi