CONFUSO. Mario Hart publicó un video en su cuenta de Instagram donde afirma que el ascenso a la presidencia de Manuel Merino le da asco. Durante la grabación también defendió a los influencers que no están informando sobre la protestas en contra del legislador de Acción Popular.

Mario Hart menciona que la crisis política que atraviesa nuestro país debido a la vacancia promovida por el Congreso le genera malestar. “Primero decían que los influencers no opinen, pero me han escrito muchísimas personas para saber mi opinión. Mi posición es que me da asco, me da pena, nuestra política está llena de corrupción”, menciona.

El piloto continúa manifestando su rechazo a Manuel Merino, pero también aprovecha para defender a los influencers que no están compartiendo nada sobre las protestas en sus redes sociales. “Hay que respetar a las personas que no deciden pronunciar, no puedes agredir a alguien porque no hace lo que haces tú”, indica.

Mario Hart indica que no saldría a marchar ni loco. “Me expongo a salir de esa marcha contagiado, tengo una hija recién nacida, tengo abuelos que me visitan. Yo no me la jugaría de ninguna manera, pero se respeta”, agrega.

El mensaje de Mario Hart indignó a las redes sociales porque también compara la labor de los influencers con la que hacen los médicos o taxistas. “Dicen ay los influencers no es momento para que hagan promoción sino para que estén con el país, el influencer vive de sus redes, trabaja con sus redes (...) está en todo su derecho de hacerlo, hay que dejarlo trabajo ¿Acaso tú le pides al doctor que deje de operar porque el país esta pasando por una crisis?”, dice.

Mario Hart en contra de Merino y Vizcarra - diario ojo