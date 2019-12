Rompió su silencio. Mario Hart se pronunció tras la polémica que se generó tras la revelación que hizo Rodrigo González de un supuesto viaje que Korina Rivadeneira y Gino Pesaressi realizaron a Arequipa a solas. Al respecto, el piloto dijo que confía en su esposa y no hace caso a los comentarios de terceros.

“Ella se fue a un evento, se fue a trabajar, y Gino también estaba en el evento, eso fue todo. Ella sí se pone la gorra de él, pero, ¿creen que es infidelidad ponerse una gorra? Y si ella borra la foto que se tomó con esta gorra es porque no le gustó cómo se veía en la foto. A mí no me molesta nada de esto”, comentó Mario Hart a El dúo perfecto.

“Yo confío en mi esposa, mi esposa puede ser amiga de quien quiera. Mientras ella no me demuestre que yo no tengo porqué confiar en ella, yo seguiré confiando en ella, por eso estoy casado con ella, no podría estar casado con una persona en la que no confío. Yo tengo una mentalidad bien sencilla: si me quieren, si me aman, me van a respetar. Yo vivo tranquilo, yo no vivo pensando con quién estará Korina o si me estará engañando”, agregó el piloto.

Mario Hart precisó que estuvo “al tanto de todo” lo relacionado al viaje de Korina Rivadeneira y Gino Pesaressi, con quien dijo “no tener ningún problema”. “No me molesta que él y Korina sean amigos”, puntualizó.