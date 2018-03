Mario Hart y Korina Rivadeneira se verán las caras con Leslie Shaw en Combate [FOTOS]

La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, anunció que este lunes Leslie Shaw será jurado en la secuencia de baile del programa y que Mario Hart y Korina Rivadeneira están enterados.



“Todo está conversado. Acá nadie se siente mal, por eso es que viene al programa. Incluso, ese día van a estar todos, ya hablé con Mario Hart y él me dijo que normal, que está casado con Korina Rivadeneira y son felices. Además, Leslie Shaw ni ha preguntado si ellos estarán, está relajada”, detalló.



Por otro lado, la popular ‘Mamacha’ aseguró que jamás invitó a Karla Tarazona para que participe como jueza en su programa, donde Chabelita es una de las ‘combatientes’.



“La única persona que invita a los jurados soy yo, de eso me encargo personalmente. Si ella me puede mostrar una llamada mía invitándola, que la muestre, no creo que la tenga, a ella no la llamo hace cinco años. Quizás unos de los asistentes lo hizo cuando recién estábamos armando la secuencia, cuando Isabel no estaba, pero ahora esa situación no podría darse”, aseveró Sáenz.



¿Crees que Chabelita iba a oponerse?

Mira, una de las cosas que hago es tratar bien a mis ‘combatientes’, entonces si traer a Karla, para ser jurado, va a ocasionar algún malestar a Isabel, pues no lo hago. Sé que todos están esperando ver ese encuentro, pero yo no estoy buscando que venga alguien para hacer sentir mal a otro.