Mario Hart en su mejor momento con Korina Rivadeneira: El próximo año seré papá

Mario Hart comentó que atraviesa uno de sus mejores momentos al lado de su esposa, la modelo Korina Rivadeneira, con quien planea encargar su primer bebé para el próximo año.



“Estamos pensando que sea para el 2018, quiero que se establezcan un poquito mejor las cosas y ya está. El bebé tiene que venir. Mi familia me pide un hijo desde que me casé, así que estarán ‘chochísimos’. Tengo una hermana con un hijo, pero viven en Colombia y mis padres no lo pueden disfrutar, así que el siguiente soy yo”, precisó Mario Hart, quien acotó que le gustaría tener tres hijos con la venezolana Korina Rivadeneira.



“Mínimo deben ser dos hijos y máximo tres. Después del tercer hijo cierro la fábrica”, afirmó en ‘América Espectáculos’.

Asimismo, dijo que no le incomoda ni molesta que su esposa anime en discotecas con diminutas prendas.



“Confío plenamente en Korina Rivadeneira y no hay ningún problema. Cuando ella va a animar a una discoteca es para que la gente se divierta y lo hace bien”, manifestó el piloto Mario Hart, quien señaló que la venezolana está entusiasmada por su participación en la película ‘Difícil de amar’, donde actúa con Diego Bertie y Milett Figueroa.



“Está con un elenco superchévere. Korina Rivadeneira está tratando de hacer cosas diferentes, de seguir en la actuación y desarrollar unos proyectos personales que tiene”, sostuvo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.