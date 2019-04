Mario Hart le dice a Korina Rivadeneira que "no está permitida hablar con su ex" y ella lo cuadra en vivo | VIDEO

Mario Hart y Korina Rivadeneira tuvieron una discusión durante el programa Mujeres al Mando. La pareja se sometió a un cuestionario de varias preguntas hipotéticas, pero una de ellas tocó fibras en el matrimonio. Se trataba sobre el ex de la venezolana Krayg Peña.

Karen Schwarz se rehusó a mencionar el nombre del ex de Korina Rivadeneira. El escenario planteaba qué haría Mario Hart si es que encontraba a su esposa en un bar conversando con su ex: se acerca y le pide explicaciones o espera llegar a casa para aclararle la situación.

Mario Hart no dudó en elegir la primera opción. Según el piloto de autos, no le causaría ningún problema verla con un amigo o una persona cualquiera, pero no tendría sentido que Korina Rivadeneira hable con un ex.

"Solo si se trata de un ex. Si fuese un amigo o con una persona x, no le voy a hacer ninguna escena de celos. Entendería que es un amigo, que está conversando. ¿Por qué tendría que estar conversando con un ex? ¿De qué puede hablar con un ex? ¿De qué cosa?¿Y por qué en un bar? ¿Por qué no en un café?", se excusó Mario Hart.

Mónica Cabrejos no estaba de acuerdo con el esposo de Korina Rivadeneira. En su opinión, las exparejas sí pueden conversar sin ningún problema porque la relación que mantuvieron ya terminó. Sin embargo, Mario Hart le respondió así:

Mónica Cabrejos: Yo sí creo que uno a veces tiene que conversar algunas cosas...

Mario Hart: Tú puedes manejar las cosas como tú quieras.

Pero lo que vino después desató la molestia de Korina Rivadeneira. Mario Hart dijo en vivo que su esposa no estaba 'permitida' de hablar con su expareja, algo que ella no dudó en aclarar.

Mario Hart: Mi esposa no está permitida de estar hablando con un ex



Korina Rivadeneira: ¿Cómo que no estoy permitida de hablar con un ex? Yo si no lo hago es porque no quiero. Pero si quiero, lo hago. No es que tú me vas a permitir o no una cosa.



Mario Hart: Te la voy a pasar solo porque el programa se llama Mujeres al Mando, entonces... Voy a hacerme el tonto nomás