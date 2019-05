Mario Hart sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira: "Fue amor y hasta el día de hoy crece cada vez más"

Mario Hart sostuvo que está ‘tranquilo’, luego que el Tercer Juzgado de Investigación de Huaral lo citó a él y a su esposa Korina Rivadeneira para la audiencia de control de acusación por las irregularidades de su matrimonio, y dijo que se casó por amor.



“Nosotros estamos tranquilos porque lo que prevalace en un matrimonio es el amor y el amor existe, es evidente”, sostuvo el participante de ‘El artista del año’.



¿Te ha llegado la citación?

Es increíble, pero son cosas de las que hasta el día de hoy nos informamos a través de los portales webs. No me ha llegado ninguna citación, ningún documento. Mañana (domingo) me comunicaré con mi abogado. Si tengo que afrontarlo, nosotros estamos para eso, para dar la cara, es parte del proceso.



¿Te afecta esta situación?

Estamos felizmente casados, lo que valió para nuestro matrimonio fue amor y hasta el día de hoy crece cada vez más.



No es un delito amar...

No. Amo a Korina y ella me ama.



¿Esperas que concluya este tema?

Sí, es pesado pero, bueno...



¿Has pensando en casarte por religioso?

Sí, está en nuestro planes, ahorita estamos concentrados en agrandar nuestra familia, pero es un sueño que tenemos los dos, entrar juntos a la Iglesia y recibir la bendición de Dios.