Mario Hart y Michelle Soifer promocionan red de mercadeo, pero especialistas la critican y advierten riesgos | VIDEO

Los exchicos reality Mario Hart, Korina Rivadeneira y Michelle Soifer unieron fuerzas para promocionar una red de mercadeo. A través de redes sociales y de charlas presenciales, explican a un potencial grupo de personas sobre los beneficios económicos que les podría dar.

Según el informe de Mujeres al Mando, las personas deben invertir en la Bolsa de Valores. Para ingresar a la red, se paga 225 dólares y reclutar a tres personas más. Mensualmente, la persona está obligada a pagar 160 dólares.

Si se logra traer a la red tres personas más, se ganan 37 dólares mensuales. Si no, no te devuelven la inversión. En una entrevista, Michelle Soifer aclaró que no se trataba una estructura piramidal, por lo que la ganancia "estaba garantizada"

Mario Hart y Michelle Soifer y la red de mercadeo

El programa Mujeres al Mando le hizo la consulta a un economista sobre esta red de mercadeo promocionada por Mario Hart y Michelle Soifer. Según el especialista Eduardo Recoba, las personas deben tener cuidado si participan de esta propuesta.

"Esto puede generar estafas o, en el mejor de los casos, lograr recuperar tu dinero pero por muy debajo de tu inversión inicial. Sin embargo, en la mayoría de casos, esto no es así, se llevan al capital", declaró el economista.

Además, resaltó que, al no tratarse de una estructura debidamente respaldada por una institución financiera o de la propia bolsa de valores, no se le puede reclamar a nadie si pierdes tu dinero.

"Sí es una pirámide, es una estructura piramidal. Las redes de mercadeo son estructuras piramidales. Por eso se trata de captar participantes que aporten una cantidad de dinero. No tienes a quien reclamarle. No tienes una Superintendencia de Banca o de Mercado de Valores", señaló el economista.