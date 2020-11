El corredor de autos y empresario, Mario Hart está más que feliz con la llegada de su primogénita Lara, que tuvo con su esposa, la modelo e influencer, Korina Rivadeneira.

Sin embargo, la pareja estaría planeando agrandar la familia. Así lo señaló Mario en una entrevista para el programa ‘América hoy’ que conduce Ethel Pozo y Renzo Shuller.

“Nos gustaría que sean seguidos, que no haya mucho espacio entre ellos, muchos años de diferencia entre ellos, yo calculo que máximo en dos añitos, un añito... Nos encantaría (tener otro hijo) y nos encantaría que sea hombre... Vamos a tratar de que sea hombre, ahora se puede inducir, hacer un tratamiento para que salga un Marito”, señaló Mario Hart.

Debido a que se acerca la Navidad, los conductores de ‘América hoy’ le preguntaron qué regalo le gustaría recibir y le dieron a escoger entre tener una nariz más pequeñita, cantar como Luis Miguel y tener diez centímetros más de estatura.

De inmediato, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ aclaró estar feliz con su nariz, sin embargo lo que sí quisiera es tener diez centímetros más de estatura.

“La verdad, mi nariz me encanta, es como mi sex appeal, yo estoy feliz con mi nariz. ¿Cantar como Luis Miguel? No, la verdad que lo mío va más por lo urbano, canta lindo, pero paso. En todo caso, los diez centímetros más de estatura no estarían mal, así cuando haga fotos con Kori, ya no tengo que ir a un banquito porque si me dicen que me ponga para atrás, ella me tapa”, señaló el corredor de autos.