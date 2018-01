A raíz de la columna 'La traición de Kuczynski' de Mario Vargas Llosa en el El País de España sobre el indulto de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al expresidente Alberto Fujimori, el padre de Mario Hart, Mario Hart Potestá, llamó “traidor” al premio Nobel de Literatura



El galardonado escritor Mario Vargas Llosa analizó la realidad política del Perú que se viene para el 2018 y manifestó que PPK era cómplice y rehén tras el indulto de Alberto Fujimori.



"Quienes en las últimas elecciones presidenciales votamos por Kuczynski ( PPK) creyéndole que en su mandato no habría indulto para el dictador que asoló el Perú, cometiendo crímenes terribles contra los derechos humanos y robando a mansalva, hemos contribuido sin saberlo ni quererlo a llevar otra vez al poder a Fujimori y a sus huestes", escribió Mario Vargas Llosa en su columna.



"Porque, no nos engañemos, el fujimorismo tiene ahora, gracias a Kuczynski, no sólo el control del Parlamento, por el 40% de votantes que en las elecciones respaldaron a Keiko Fujimori; controla también el Ejecutivo, pues Kuzcynski, con su pacto secreto, no ha utilizado al exdictador, más bien se ha convertido en su cómplice y rehén. En adelante, deberá servirlo, o le seguirán tumbando ministros, o lo defenestrarán. Y esta vez no habrá demócratas que se movilicen para defenderlo", agregó Mario Vargas Llosa.



Sin embargo, al padre de Mario Hart pareció no agradarle demasiado la columna de Mario Vargas Llosa, a quien llamó “señor solo por sus logros literarios”



“Deberá ser recordado como el principal traidor del país. Desde que perdió con (Alberto) Fujimori, indujo desde su propio palco, al odio entre peruanos y pa' concha vive fuera de Perú. ¡Detestable!”, escribió el progenitor de Mario Hart en respuesta de un tuit.



