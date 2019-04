Mario Hart tras participación en 'El artista del año': "Sé que Santi Lesmes me quiere, pero no le doy bola" 

Mario Hart fue duramente criticado porSanti Lesmes durante su presentación en la nueva temporada de ‘El artista del año’, donde lució un radical cambio de look y cantó el tema ‘Siempre papi, nunca inpapi’ de J. Balvin.



“Como estoy haciendo en esta gala, les digo qué es lo que espero de ellos en las próximas galas. Voy a utilizar términos automovilísticos para que él me entienda: ‘El artista del año’ es como la carrera de ‘Caminos del Inca’, esta es la primera etapa, y tú con respecto a los demás participantes es como que has ido a competir con un tico con timón cambiado”, criticó el español a Mario Hart.



“Para que tú me pongas un comparativo de ‘Caminos del Inca’, ¿cuánto sabes de competencia?, de verdad”, refutó Mario Hart, y Santi Lesmes le respondió: “Yo creo que sé de Caminos del Inca lo mismo que tú de cantar. Lo único que te pido es que cambies de motor para la siguiente semana, o si no te queda meter reversa e irte a casa”.



Luego del incidente, Mario Hart comentó que entendió el mensaje que le quiso dar el jurado.



“Sé que Santi es polémico, va a tratar de generar polémica, pero he venido a divertirme. Rescato su comentario sin tanto ácido. Esto es un nuevo reto para mí, lo tomaré con profesionalismo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar”, afirmó.



Hace una semana él también dijo que eras un ‘cantante de estudio’.

Se respeta la opinión del jurado, sé que Santi me quiere, pero no le doy bola.



¿Te consideras solo ‘cantante de estudio’?

El que hace música tiene que pasar por un estudio siempre, a todos los artistas les arreglan las voces, eso sucede hasta con Shakira y otros.



De otro lado, ¿tu esposa Korina (Rivadeneira) está embarazada?

Todavía, pero la verdad que hace un buen tiempo que no se hace la prueba de embarazo, pero ojalá que la predicción (de Reinaldo Dos Santos) sea cierta y pronto ‘Kori’ esté en la dulce espera.

