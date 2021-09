Mario Hart se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez, por protagonizar un episodio de violencia contra uno de sus compañeros de Esto es Guerra, el mismo que le valió su suspensión del reality de competencia de América Televisión.

Pero esta no es la primera vez que el piloto y cantante entra en polémica por sus declaraciones o acciones. En el pasado, ha sido duramente criticado por sus posturas políticas y hasta por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Repasa aquí sus más conocidas controversias.

MARIO HART GOLPEA A ELÍAS MONTALVO

Hace tan solo un día, Mario Hart se picó tras perder la ronda de ‘tortazos’ en EEG con Elías Montalvo. En las imágenes se ve cómo el también cantante le da un puñetazo en el rostro a su compañero. Sin embargo, no todo quedó frente a cámaras, pues también se observó que se fueron a las manos cuando las cámaras enfocaban a los conductores.

MARIO HART Y ALEJANDRA BAIGORRIA

Mario Hart se hizo famoso hace varios años cuando debutó en el programa ‘Combate’. Allí inició una relación con Alejandra Baigorria, la misma que exponían a nivel nacional. Varias veces la rubia de ‘Gamarra’ salió llorando en televisión y se especula que ella quería comprometerse y él no.

OFENDIÓ A CLAUDIA RAMÍREZ

En 2015, Mario Hart y Claudia Ramírez decidieron animar en show juntos, sin embargo, solo bastaron 15 minutos para demostrar el poco tino con las mujeres del chico reality. Le mandó varias indirectas como que tenía ‘el depa solo’ y le dedicó canciones con contenido subido de tono. “No sé qué se le pasó por la cabeza en ese momento”, dijo la colombiana.

SU MATRIMONIO CON KORINA RIVADENEIRA

Mario Hart y Korina Rivadeneira se casaron en 2017, en medio de acusaciones contra la pareja de querer contraer matrimonio para que la modelo venezolana consiga la nacionalidad peruana y no sea expulsada del país. Ambos se dieron el sí en una discreta ceremonia en Huaral, acompañados únicamente por su familia y amigos.

MARIO HART Y ALAN GARCÍA

Mario Hart y Alan García tenían una relación amical, tal como lo confirmó el piloto en sus redes sociales tras la muerte del líder aprista. “Siento muchísimo dolor por su partida, presidente. Mis condolencias para toda su familia y amigos. ¡Descanse en paz, amigo! Hasta pronto...”, escribió en Twitter. Asimismo, llamó ‘imbécil’ y ‘miserable’ a un detractor del expresidente.

Además, en 2019, Alan García y el chico reality bailaron en la playa Agua Dulce durante un mítin el tema que le creó para la campaña, ‘Alan, voto seguro’. Asimismo, recibió la propuesta de postular al congreso por el Apra en otra oportunidad.

LIMA, LUNES 04 DEABRIL DEL 2016. ALAN GARCIA PEREZ, CIERRE DE CAMPANA EN EL CALLAO, ESTUVO LOURDES FLORES NANO DEL PPC Y AMENIZANDO LA VELADA, EL CANTANTE MARIO HART. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

LE FUE INFIEL A LESLIE SHAW CON OLINDA CASTAÑEDA

En 2016 y entre lágrimas, Mario Hart confirmó haberle sido infiel a su pareja de ese momento, Leslie Shaw, con la modelo Olinda Castañeda en Trujillo. “Me toca reconocer y asumir mi error, de repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo y a su familia”, dijo el piloto.

POSTULÓ PARA REGIDOR

En 2018, Mario Hart usó su cuenta de Instagram para confirmar su participación en las elecciones municipales de ese año como regidor de Lima con el partido Perú Patria Segura, que lideraba Renzo Reggiardo. “No soy político, ni tengo intenciones de empezar una carrera política por ahora”, dijo en el post a pesar de su anuncio.

ENFRENTADO CON FOTÓGRAFO POR DERECHOS DE AUTOR

Este año, Mario Hart fue acusado por Francisco Medina por usar una foto de su autoría en la portada de su canción ‘Somos libres, seámoslo siempre’. “Qué pena que él también siendo artista no pueda reconoer el trabajo de otros artistas”, dijo el fotógrafo.

Tras la polémica, el piloto se defendió y aseguró que Medina quería cobrarle 1500 soles por la imagen. “La foto no la elegí yo, por lo tanto mi responsabilidad en este tema es bastante limitada”, dijo.

El capitán de los 'combatientes' de "Esto es guerra" utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía suya sosteniendo una bandera del Perú. (Foto: @mariohart)

‘NO NECESITO A LA PRENSA’

En 2017, Mario Hart entró en polémica al mantener un desencuentro con la prensa al decir, en plena conferencia de prensa, que no necesitaba a los periodistas y que si los medios estaban ahí era porque la discoteca los había invitado.

“No, no los necesito. No la necesito (a la prensa de espectáculos)”, dijo el chico reality, siendo abordado por una reportera. “¿No nos necesitas? ¿Entonces qué hacemos acá?”, le indicó indignada.

“Yo no los he invitado, los ha invitado la discoteca que me ha contratado y como parte del contrato con la discoteca es que también tengo que atender a los medios que vienen”, contestó Hart.

PELEA CON KRAYG PEÑA

En 2017, Mario Hart protagonizó una pelea con Krayg Peña en vivo, cuando se juntaron en el mismo equipo de Esto es Guerra con la actual pareja del piloto y ex del venezolano, Korina Rivadeneira.

Todo comenzó cuando Peña fue presentado como el reemplazo de Facundo González. Esto no le gustó para nada al piloto y lo llamó ‘payaso’, hecho que casi termina a golpes fuera de cámaras.

‘ME VOY DEL PAÍS SI GANA CASTILLO’

Durante la campaña electoral de este 2021, Mario Hart se ganó las críticas de las redes sociales por apoyar abiertamente la candidatura de Keiko Fujimori durante la segunda vuelta. El piloto anunció que se iría del país si ganaba Pedro Castillo, aunque este escenario se dio y él sigue radicando en Perú.

VIDEO RELACIONADO

Cristian Zuárez y el reconocido actor Alfredo Adame se dijeron de todo en vivo y en directo luego que el mexicano acusara a la conductora peruana de liderar una red de tráfico de personas. Mira aquí un breve recuento de aquellas peleas que quedaron en la memoria del espectador.