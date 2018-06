Mario Hart ya no postulará a regidor de Lima: renunció y envió comunicado por este motivo

¡Ya no va! El ex combatiente Mario Hart anunció a través de un comunicado su decisión de ya no postular al cargo de regidor de Lima. En su momento, el anuncio de su lanzamiento trajo muchas críticas.

Como se recuerda, Mario Hart dio el salto de las páginas de espectáculos a las de política al anunciar, hace unos días, su apoyo público a Renzo Reggiardo como candidato a la Municipalidad de Lima y al oficializar su candidatura como regidor de la capital.

Pese a ello, y al analizar bien la situación, Mario Hart anuncia su decisión de apartarse de la lista de Reggiardo pues considera que su 'participación en TV' no es compatible con el cargo al que deseaba postular.

"Al no haber contemplado que mi participación en los medios de comunicación no es compatible con un cargo político, por parcial que sea, como lo es el ser regidor, es que me veo obligado a oficializar mi decisión de no participar de la lista de candidatos de tu partido", se lee en el comunicado.

Asimismo, Mario Hart señala que "su preocupación por la juventud y el deporte se mantiene inalterable". El también cantante no descarta seguir apoyando al candidato.

Actualmente, el esposo de Korina Rivadeneira se desempeña como conductor del reality Combate , al que llegó luego de que su cónyuge –de nacionalidad venezolana– tuvo un episodio con las autoridades peruanas debido a irregularidades en su situación migratoria .