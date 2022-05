En una larga entrevista en YouTube, Nataniel Sánchez minimizó a su expareja Mario Hart al señalar que no le suma en su vida y que le es indiferente. Estas declaraciones llegó hasta el exchico reality, quien decidió responderle fuerte y claro.

Una reportera del programa ‘Amor y Fuego’ encontró a Mario Hart en la calle y no dudó en preguntarle por la respuesta de Nataniel Sánchez. Bajo un rostro incómodo, la actual pareja de Korina Rivadeneira dijo que tampoco vale la pena hablar sobre el pasado.

“ No sé, son cosas de hace muchos años, que pienso igual que ella, creo que no merece la pena seguir hablando de cosas del pasado, ¿no? No me acuerdo, te lo juro. De verdad que no me acuerdo, en serio”, dijo al puntualizar que desconoce ahora los motivos de su ruptura.

Además, la periodista no dudó en hacerle recordar que por el amorío que vivió con Nataniel Sánchez, él ‘chato’ Hart se hizo conocido.

“Sí, claro, que me acuerdo, pero bueno, eso fue ya hace más de 10 años, cada uno está en lo suyo claramente y ya lo pasado pisado... No, por supuesto que no, nada que responderle”, sentenció.

TROME | Mario Hart le responde a su ex Nataniel Sánchez por ‘multiplicarlo por cero’

¿QUÉ DIJO NATANIEL SOBRE MARIO HART?

“ ¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes mediáticos que gracias a tu nombre se hicieron muy conocidos? ”, fue la pregunta que le hizo Arturo Chumbe a la actriz Nataniel Sánchez en su canal de YouTube.

“Mira, yo me considero un ser de luz y la gente que está a mi alrededor... Yo con las personas que me rodeo intento darle esa mejor versión mía, mi luz , entonces si estás a mi lado y te quiere coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”, comentó.

Sin embargo, su fuerte respuesta vendría después luego que se le preguntara si considera que se aprovecharon de su nombre y fama. Ante la insistencia de saber de quién habla, Jackie Ford recalcó que se refiere a “un difunto que manejaba autos y que estuvo con su sobrina, la cantante Leslie Shaw”, es decir, Mario Hart.

“ A la gente que no me suma en la vida se esfuma, ni siquiera vale la pena. La gente que no me suma me es completamente indiferente, es más, ni siquiera me acuerdo, es un tip”, sentenció Nataniel.