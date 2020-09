A través de su cuenta de Instagram, Mario Hart confirmó que Korina Rivadeneira tuvo que ser sometida a una operación para dar a luz, sin embargo, se mostró muy emocionado y agradecido porque todos salió de manera favorable y ahora ya tienen a su pequeña hija Lara en sus brazos.

La madrugada de este domingo, Mario Hart y Korina Rivadeneira acudieron a la clínica pues la modelo ya tenía los dolores previos a dar a luz. Recién en horas de la mañana, finalmente Lara llegó al mundo.

“Aquí reportándose el nuevo papacito del mundo. Larita nació, salió todo espectacular, gracias a Dios. Kori todavía no ha despertado después de la operación, en un rato la traen al cuarto. Todo fue muy emocionante y muy lindo. Estamos muy contentos y agradecidos por sus mensajes”, se le escucha decir a Mario Hart en el video.

Korina Rivadeneira y Mario Hart ya son padres - TROME

“Comencé a botar un líquido que no sé qué es, pero ya está parando. Fuente no es porque sino botaría un montón, pero sí estoy perdiendo un poco de líquido. En la tarde me debería estar dando contracciones, ¡madre santa!, haré mi día normal (ayer). La bebé podría nacer en 24 horas”, dijo horas antes la esposa de Mario Hart en Instagram, mostrando una pequeña mancha que tenía en su pantalón de pijama.

Cabe indicar que hace unos días Korina Rivadeneira contó que su parto estaba programado ‘para fin de mes si es que no se adelanta’. Ahora, Mario Hart se encargó de comunicar que su hija nació finalmente este 6 de setiembre.

Korina Rivadeneira ingresó a sala de parto - TROME