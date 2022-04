Natalie Vértiz visitó este sábado la casa de Korina Rivadeneira y Mario Hart. En conversación con la rubia venezolana, esta confesó que su esposo quiere que su bebé en camino lleve su nombre, a lo que ella se opone rotundamente.

“El ya está haciendo planes, es la persona más feliz del mundo, quiere con toda su alma que yo le ponga ‘Mario’ (al bebé). Yo le digo ‘amor, tú le quieres poner Mario, yo le quiero poner Korina, entonces ¿cómo hacemos?”, agregó la modelo en tono sarcástico.

Por su parte, Natalie Vértiz aseguró que comparte la misma visión que Korina puesto que cada niño debe tener su identidad. “Este es un tema súper sensible para él (Mario Hart). Es como su sueño y él te habla con el corazón en la mano y dice ‘yo quiero que mi hijo lleve mi nombre’, entonces decirle que no es muy difícil, igual le digo que no, pero todavía hay chance para negociar eso”, agregó la venezolana.

MARIO HART SE INCOMODA CON NATALIE VÉRTIZ Y KORINA

En otro momento de la entrevista, la conductora de Estás en Todas abordó a Mario Hart y le advirtió que su hijo en camino no llevará su nombre. “¿Quién lo ha decidido? Yo no entiendo por qué la identidad se la atribuyen a un nombre, la identidad se la construye uno. ¿Liam tiene su identidad porque se llama Liam?”, dijo el piloto en referencia al hijo de Yaco y Natalie.

Korina Rivadeneira intervino y le lanzó tremendo misil a su esposo, dejándole claro que su pequeño no tiene por qué ser como él. “Él es una persona distinta, no tiene la responsabilidad de ser como su padre porque se llama como su padre”, dijo la venezolana.

Mario Hart no se quedó callado y arremetió. “El hecho que se llame ‘Mario’ no tiene nada que ver con que tenga la responsabilidad de ser como yo. Él se llama Mario y va ser como tenga que ser”, indicó el piloto.

