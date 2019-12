¡LE DIO CON PALO! Mario Hart respondió con todo a Rodrigo González ‘Peluchín’, luego de que espaciera rumores en redes sociales sobre un supuesto encuentro de Korina Rivadeneira con su ex Gino Pesaressi. Al respecto, el piloto no se quedó callado y criticó al exconductor de ‘Válgame Dios’.

Como se recuerda, Rodrigo González generó polémica al dar a conocer a sus seguidores que Korina Rivadeneira y Gino Pesaressi viajaron juntos a Arequipa y hasta publicaron fotos usando la misma gorra. Sin embargo, Mario Hart resta importancia a lo dicho por animador sobre su esposa.

“Todo nace de una persona en específico (Rodrigo González), imagino que esta persona estará aburrido ahora que está sin trabajo”, dijo Mario Hart sobre ‘Peluchín’.

Asimismo, Mario Hart se pronunció tras el pedido que le hizo Michelle Soifer a Peluchín para que asista al programa ‘El dúo perfecto’ y se presente junto a ellos para conseguir votos en el programa final.

“Está loca, a la Michi, a veces, se le aflojan los tornillos de la cabeza. Yo no sabía nada de esto, cuando ella me contó le dije 'Tú eres loca, ¿cómo se te ocurre invitarlo a que nos refuerce?”. No sólo no baila, no tiene ningún tipo de gracia, ¿a razón de qué vendría a la gran final de El dúo perfecto?”, puntualizó.