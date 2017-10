Mario Hart: Piloto deja la televisión por esta razón [VIDEO]

Fue el día de ayer que Mario Hart regresó a las pantallas de televisión. El ex guerrero lo hizo en el programa 'Esto es guerra' para promocionar el tema 'Ponte bonita' con el cantante Wolfine. El pito manifestó que estaba feliz de estar de regreso en el programa pero también relevó qué haría en el futuro.



Mario Hart dijo lo siguiente para América "Yo tengo planeado no hacer nada de televisión hasta el próximo año, quiero despejarme un poco liberarme, limpiarme y el próximo año volver con fuerza".



El piloto también manifestó que su carrera musical tendrá un alto en diciembre para poder concentrarse en la carrera automovilística de Caminos del Inca.



"Por ahora no esta en mis planes regresas a la televisión (...) En lo musical no habrá sorpresas hasta diciembre que estamos preparando algo grande", manifestó Mario Hart.



