Mario Hart no fue ajeno a las críticas contra el presidente Pedro Castillo por el anuncio de un toque de queda para este martes 5 de abril. El chico reality invocó a los influencers que ahora levanten su voz de protesta en rechazo al gobierno de turno.

Mediante su cuenta de Instagram, el competidor de Esto es Guerra invocó al jefe de Estado a que renuncie al cargo ante el estallido social a raíz del alza de precios y las protestas de los transportistas.

“Ya no es momento de sacar en cara que esto iba a pasar. De nada vale el “estaban advertidos” ni seguir buscando a los cojudignos que iban a estar vigilantes porque a este “lo sacaban cuando querían”. Es momento de volver a unirnos, y no permitir que el país se siga yendo a la mierda. ¡Vamos Perú! Renuncia Pedro Castillo ”, escribió.

Incluso, Mario Hart arremete contra los influencers que no se pronuncian por lo que está ocurriendo en el país y los instó a salir a protestar mediante sus cuentas que tiene miles de seguidores.

“Influencers, ¿ahora dónde mi... están? ¡Es ahora o nunca! ¿Hoy salimos no? Tiembla Castillo que la generación equivocada viene por ti”, dijo en modo sarcasmo.

Mario Hart insta a los influencers a pronunciarse. Foto: Instagram

Gigi Mitre arremete contra Pedro Castillo

Gigi Mitre señaló que siente frustración e indignación, al igual que muchos peruanos por la situación de inestabilidad que vive el país. Según dijo, “es una pena” a la crisis que hemos llegado con autoridades investigadas y con elevados precios de algunos productos de la canasta básica familiar.

“Lo único que sabe hacer es tener ministros con antecedentes policiales, pegalones, sus amigos y sus vecinos. Demuestre, señor (Pedro Castillo, que usted tiene amor por el Perú y no sus intereses, ¿dónde están sus sobrinos? Usted dice no más pobres en un país rico, faltó decir empezando por mi familia, ahora está inaugurando colegios, no se preocupa por el verdadero peruano que no tiene que comer. Tiene cero capacidad en poner orden, ni visión para resolver conflictos. Necesitamos a un presidente que tenga pantalones, no como usted, que no sabe dónde está parado”, dijo.