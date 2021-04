Los esposos Mario Hart y Korina Rivadeneira celebran este 21 de abril 4 años de sólido matrimonio. Así lo recordó la pareja tras enviarse tiernos mensajes de amor a través de sus redes sociales.

El primero en postear una foto y dedicar bellas palabras fue el corredor de autos, Mario Hart. “4 años de matrimonio con esta maravillosa mujer, te amo y extraño muchísimo! ¡Espero que seamos felices juntos por el resto de nuestras vidas!”.

La respuesta de su esposa, Korina Rivadeneira no se hizo esperar: “Mi vidaaaaaaaqaaaaaaa despertar con este hermoso mensaje 😍 te amo, te amo ❤️ quiero que seamos muy felices juntos por siempre”.

Korina varada en Brasil

Korina Rivadeneira viajó hace unas semanas a Brasil junto a su hija para tomarse unas vacaciones. Sin embargo, debido al incremento de casos de COVID-19 en ese país, el gobierno decidió cerrar las fronteras quedándose varada.

Ahora estaría en espera de un vuelo humanitario para poder retornar al Perú. “La verdad tenemos en que si se abra (las fronteras), de todas maneras, estamos esperando algún vuelo humanitario. Las esperanzas están porque la chiquita está creciendo muchísimo y me muero si no comparte con Mario, si no la ve crecer, si no la disfruta”, contó Korina Rivadeneira la semana pasada en América Hoy.

Por su lado, en esa ocasión Mario Hart aseguró que él no puede viajar para Brasil por sus compromisos laborales en ‘Esto es guerra’. Sin embargo, está tranquilo porque su hermana, que vive en Brasil, abrió las puertas de su casa a Korina mientras se resuelve esta situación.

“Eventualmente trataría de ir para allá, encontrarlas, ahorita no pudo por el programa, tengo cosas que hacer aquí”, agregó Mario Hart.

