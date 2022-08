SE ENFRENTARON. Mario Hart es uno de los personajes de la televisión más críticos contra el gobierno de Pedro Castillo. Esta vez, el chico reality arremetió contra el abogado Edison Peralta, conocido como Tito Wanka en las redes sociales, sin embargo, este no se quedó callado y sacó toda la artillería.

La discusión entre el chico reality inició cuando el abogado contó que tanqueó su carro con un ahorro de casi 40 soles, asegurando que la gasolina está bajando. Además, sarcásticamente agradeció al gobierno de Pedro Castillo.

Esto descontroló a Mario Hart, quien le respondió abruptamente y recordó que algunos alimentos como el pollo y el pan tienen elevados precios.

“ Qué bueno, ahora gástalos en el pollo, pan y demás alimentos que siguen sin bajar. Por cierto… ¿ya le echaste su talquito hoy? Huevo... ”, escribió. Esto desató que Tito Wanka no se quedara atrás y arremetiera.

“Marito, ya te oí. Tranquilo. Sigue cargando llantas, y dando vueltas a tuerquitas de Combate o Esto es Guerra. Consejo: Arma una oración completa sin incluir un insulto, please . No quiero creer que seas HUECO, vamos haz un esfuerzo, ¡tú puedes!”, puntualizó.

Mario Hart y abogado se descontrolan en Twitter.

MARIO HART PIERDE LOS PAPELES E INSULTA

Ante el comentario de burla del abogado en Twitter, usuarios iniciaron un debate criticando duramente a Mario Hart. La pareja de Korina Rivadeneira no se quedó atrás y contestó.

“No me puedes oír porque no te he hablado. Me podrías leer porque te he escrito. Trato de hacer un esfuerzo, pero no puedo evitarlo. ¡Sonso! ”, agregó.