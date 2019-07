Mario Irivarren sobre la actitud que tuvo durante el triunfo de Perú ante Uruguay: "El fútbol no me quita el sueño"

No le importa. Mario Irivarren se refirió a la "celebración" que tuvo cuando la selección peruana le ganó a Uruguay por penales y logró su pase a la semifinal de la Copa América. Según el participante de Esto Es Guerra, todo fue una 'invención de la prensa para vender noticias'.

"Vivimos en un país en el que ya no saben qué inventarse para vender noticias. Esa es la respuesta en realidad. No le veo sentido", declaró Mario Irivarren. El excombatiente indicó que sí celebró el triunfo de Perú, pero tampoco es que el fútbol le quite el sueño porque prefiere estar atento a las labores de los congresistas.

"He gritado como todos ahí. Se vivió bastante la emoción en el restaurante (...) No me quita el sueño el fútbol. Nunca me lo ha quitado. Un país donde se le exige más a sus futbolistas que a los políticos, está condenado al fracaso", indicó.

Mario Irivarren no celebra triunfo de la selección peruana. (Videos: Instagram)

Mario Irivarren consideró que la gente debe estar más atenta en la labor de los políticos en lugar de solo exigirle buen desempeño a los futbolista, aunque entiende que un triunfo en la cancha pone al Perú contento.

"Me gusta cuando la selección gana, por supuesto. Cuando selección gana, la gente esta contenta y jode menos. Me pueden decir aburrido, pero creo que como le exigen a los futbolistas, también exíjanle a los políticos", manifestó.

Mario Irivarren minimizó los comentarios de los medios de farándula que constantemente lo mencionan a él y su vida amorosa. El guerrero refirió que tiene problemas personales más importante que lo que puede decir la prensa de espectáculos.

"Ese tipo de cosas tan superfluas y banales me tienen sin cuidado. (...) A un hombre como yo de 28 años con una mentalidad bien formada, le tiene sin cuidado", finalizó.