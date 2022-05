Mario Irivarren estaría con la soga en el cuello luego de que se revelaran unos chats con Vania Bludau en los que prácticamente le suplica que no lo obligue a revelar unas supuestas agresiones a la modelo. Los chats fueron mostrados en el programa ‘Magaly TeVe: La firme’.

El exguerrero le pide en los mensajes que no se revele los excesos que cometió en la relación porque ‘le causarían un daño irreversible”, pues su imagen se vería sumamente afectada.

“Podría decir que no me hagan la pregunta (si agredió a Vania), porque si me la hicieran no podría decir que no . Pero al decir que sí, me estaría lapidando (...) Si yo salgo a decir eso, no voy a tener trabajo, no voy a tener ingresos ¿De donde sacar plata para velar por mi familia?”, se lee en los mensajes de Whatsapp que Mario le envía a Vania.

LE PIDE NO REVELAR MÁS DETALLES

Finalmente, Mario Irivarren enfrenta a la modelo para evitar que estos supuestos casos de agresión salgan a la luz.

“Vania, no entiendo por qué quieres que haga esto sabiendo el daño irreversible que me va a causar”, dice el exguerrero. “Ok, entiendo, ¿entonces nos quedamos callados para siempre por ti?”, responde Vania Bludau.

ESTOS SON LOS MENSAJES DE WHATSAPP DE MARIO Y VANIA

Mario Irivarren reconocería que agredió a Vania Bludau en nuevos chats de WhatsApp

