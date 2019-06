Mario Irivarren y su apática actitud tras el triunfo de Perú mientras los demás celebraban con gritos y aplausos | VIDEO

Perú le ganó a Uruguay en tanda de penales (5-4) y todo el país celebró eufórico este triunfo que nos clasificó a semifinales de la Copa América 2019. Sin embargo, en las historias de Instagram se pudo ver a un apático Mario Irivarren que no celebra esta hazaña de la selección peruana, mientras los que están a su alrededor sí lo hace con alegría y dando gritos de júbilo.



Mario Irivarren se encuentra en el Cusco junto a Ivana Yturbe, Said Palao, Macarena Vélez, Valeria Piazza y su novio, y como hinchas de la bicolor acudieron a un restaurante a seguir el minuto a minuto del Perú vs. Uruguay.



Cuando llega el momento decisivo del penal de Edinson 'Orejas' Flores que nos clasificó a semifinales del torneo de la Conmebol, todos en su mesa celebraron a más no poder la hazaña de la selección peruana, pero Mario Irivarren ni se inmuta, pues apenas permanece con las manos cruzadas y sin expresión alguna. ¿Lo obligaron a ver el partido?



En otra historia de Instagram que colgó Macarena Vélez, se pudo ver que esboza una sonrisa torcida y apenas le dice a Said Palao 'bien jugado'.

Mario Irivarren no celebra triunfo de la selección peruana. (Videos: Instagram)

En la misma mesa se encontraba Ivana Yturbe, quien tampoco celebró el triunfo peruano, ya que solo optó por reírse. Los más efusivos sin duda fueron Said Palao y Macarena Vélez.



En la cuenta de Mario Irivarren solo ha colgado videos del Cusco. Tal parece que el chico reality no quiere saber nada de la selección peruana.

ALONDRA GARCÍA SÍ CELEBRA



La otra cara de la moneda fue la de Alondra García, quien se mostró más que eufórica con el triunfo peruano en la Copa América 2019 y hasta saltó de alegría al ver el gol de Paolo Guerrero.