Mario Irivarren rompió su silencio luego de haber mostrado sus polémicos chats con Vania Bludau, que evidencian que la modelo también maltrató al empresario. El exchico reality se comunicó con la producción de América Hoy y aseguró que salió a mostrar sus pruebas cansado de la difamación de la que viene siendo víctima.

“En un inicio yo salí a aceptar mi parte del error, a hacerme responsable de mis actos y de mis malas decisiones, en esa entrevista, yo en ningún momento ataqué a Vania, a pesar de tener en mi mano todas las pruebas que he presentado, que mostraban un panorama bastante claro de cómo habían sido las cosas, no tenía intenciones de comenzar una guerra de dimes y diretes, ya que eso solo iba traer más penas y dolor a nosotros y a nuestras familias. Yo lo único que buscaba era parar con esta situación y encontrar mi paz y tranquilidad”, dijo Mario en un extenso mensaje.

En ese sentido, aseguró que la entrevista que dio a Amor y Fuego haciendo un ‘mea culpa’ iba ser el punto final de todo este enfrentamiento, pero Vania Bludau continuó con la pelea mediática. “No solo siguió atacándome a través de las redes sociales y otros programas de espectáculos, sino tambien difamándome afirmando nuevamente que yo la había ahorcado, y no en una sino en varias ocasiones, y una vez más vuelvo a aclarar que eso es FALSO” , acotó.

Mario Irivarren nuevamente reconoció que tiene un carácter fuerte pero aseguró que no es un maltratador. “En determinadas situaciones muy muy puntuales puedo llegar a ser explosivo, (condición que no minimizo y en la que me encuentro trabajando a consciencia) y otra muy distinta es que vaya a aceptar que se me acuse de agresor o maltratador como Vania ha querido hacer ver y todo esto sin mostrar una sola prueba de absolutamente nada porque simplemente no existen ya que estos hechos jamás ocurrieron ” , indicó.

Finalmente, aseguró que no callará más y que se seguirá defendiendo hasta que su imagen quede limpia. “Yo lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han querido hacer (o mejor dijo que me han hecho) y no pienso parar hasta que así sea ”, concluyó.

Mario Irivarren respondió a su ex pareja.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly destruye a Vizcarra por jurarle amor a su esposa: “Ni Domínguez se atrevió a tanto”

Mariella Zanetti sobre vestido de Magaly: “No nos cae bien como ser humano, pero le quedó regio”

Renzo Costa y Sully Sáenz, conoce la historia del matrimonio que fracasó: “Él quería fiesta y ella estar en casa”