Luego de la polémica intervención policial en la que Vania Bludau amenazó a un efectivo policial con ‘mandarlo a Ticlio a pasar frío’, Mario Irivarren se ve envuelto nuevamente en una presunta reunión en plena pandemia.

Imágenes difundidas por Amor y Fuego muestran al ex chico reality participando en una parrillada junto a varios amigos, ninguno de los cuales guarda distanciamiento ni usa mascarilla, medidas para prevenir los contagios de Covid-19.

El hecho tuvo lugar el fin de semana, en el departamento ubicado en las playas del sur que el chico reality comparte con amigos. A pesar que él no colgó ninguna evidencia de la reunión en sus redes sociales, un asistente sí grabó y las imágenes se filtraron a la prensa.

MARIO SE DEFIENDE

Mario Irrivarren aseguró que en la zona donde vive ahora hacen muchas reuniones sociales y todos se ‘pasan de casa en casa’. Según su testimonio, a él lo invitan pero rechaza asistir y se queda en su departamento.

“Esta casa es alquilada entre un grupo de personas, las casas tienen un costo elevado, esto costearlo solo no está dentro de las posibilidades y se alquila en grupo. Entonces, lo mismo aquí en la casa hemos hecho, siempre hacemos nuestra parrillita, estamos aquí, compartimos, nos tomamos un trago, no entiendo ¿cuál es el problema?”, dijo a la reportera de Amor y Fuego.

Mario Irivarren se defendió y afirmó que solo convive con las personas que viven en su departamento. “Compartimos todos los días, almorzamos en la misma mesa, desayunamos, estamos aquí todo el día en la casa”, indicó.

En ese sentido lamentó que lo critiquen por pasar el rato con sus compañeros de casa. “Si ya en mi casa, con las personas que convivo, no puedo hacer una parrillada, escuchar música, tomarme un trago... entonces ¿qué puedo hacer? no termino de entender. No hay que tergiversar las cosas... uno puede compartir todo lo que quiera con las personas con las que convive”, agregó.

Mario explicó que hay cuatro habitaciones en el inmueble que alquiló con sus amigos y que ‘no puedo botar a la gente que vive conmigo’.

Vania Bludau y Mario Irivarren se ponen malcriados al ser intervenidos por la policía | Trome

