Mario Irivarren se olvida de Ivana Yturbe y se dedica al cuidado de la salud de su madre | VIDEO

Mario Irivarren no ha querido referirse a toda la polémica sobre su relación con Ivana Yturbe. Pese a que la modelo ha aclarado que su relación terminó a inicios de diciembre, y que ya venía mal desde meses atrás, el guerrero ha preferido guardar silencio y no asegurar ni desmentir ninguna versión.

Sin embargo, todo parece indicar que a Mario Irivarren no le interesa -o le resta importancia- el presente y futuro de su ex Ivana Yturbe con Jefferson Farfán. El chico reality tiene cosa más serias en qué pensar y solo hay una persona que tiene toda su atención en este momento: su madre.

En declaraciones a América Espectáculos, Mario Irivarren contó que su madre tiene la salid un poco quebrada. Por ese motivo, decidió no viajar a ningún lugar este año para estar lo más cerca posible cuando ella lo necesite.

"Mi madre está un poco delicada y no entonces no me puedo desaparecer. Tengo que estar al alcance de la mano, para cualquier eventualidad. Por eso este año, preferí quedarme en Lima y estar siempre con ella", declaró Mario Irivarren.

El guerrero reveló que su madre sufre de fibromialgia, una enfermedad que ataca a los músculos y produce gran dolor y cansancio. Mario Irivarren contó que decidió no viajar en Año Nuevo para estar cerca a su mamá.

"Si estoy en la playa, cualquier cosa voy a estar a media hora de su casa. Me preocupaba un poco irme de viaje y dejarla ahí como a la deriva. Tiene una enfermedad que se llama fibromialgia y eso es cuando le vienen unos dolores horribles y hay que estar ahí para atenderla y, en caso sea necesario, llevarla a la clínica", puntualizó Mario Irivarren.