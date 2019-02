Mario Irivarren confirmó que le regaló un anillo de compromiso a Stephanie Valenzuela, como lo escribió la cantante en su blog.



“Siempre habrá un cariño entre ella y yo. Es como contó, que estaba en el aeropuerto y se iba para Miami y yo fui, estábamos medio peleados. No era para pedirle que se quede, sino para darle un abrazo y decirle que no teníamos por qué estar así. Yo te quiero y tú me quieres, pero nos conocimos a destiempo”, recordó el ‘guerrero’.



“No estaba para tener una relación, estaba en mi apogeo, mi auge, había recién salido del cascarón y Stephanie había vivido un poquito más. Buscamos el anillo, costó un poco caro, no había otro, la idea era que sea un símbolo del cariño. Hasta el día de hoy, Stephanie y yo somos grandes amigos. Somos un claro ejemplo de que dos exenamorados pueden tener una bonita relación”, dijo Mario Irivarren.