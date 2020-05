MÁS VULNERABLE QUE NUNCA. Mario Irivarren grabó un video para sus seguidores para brindarle detalles sobre cómo se siente tras dar positivo a COVID-19. La grabación fue publicada en su cuenta de Instagram.

“Lo primero que quiero decirles es que estoy bien, físicamente estoy bien , no tengo ningún problema de salud. La semana pasada tuve el malestar físico del Coronavirus, la fiebre, el dolor corporal, dolor de cabeza, fue leve en realidad, tomé las pastillas que me recetó el médico, estuve unos días en cama y hoy me siento perfecto”, menciona Mario Irivarren.

Mario Irivarren cuenta cómo se sintió al hacerse la prueba molecular y enterarse de que dio positivo a COVID-19. “Recibí la noticia el día viernes me cayó como un baldazo de agua fría, quería salir de mi casa, han sido días difíciles, siguen siéndolo, a todos nos afecta este encierro no soy la excepción”, comenta el chico reality.

El chico reality también habla sobre la tristeza y ansiedad que siente. “Yo intento mostrarles mi lado más positivo en las redes sociales, pero tengo mis días tristes en los que no quiero hacer nada, es normal, soy tan ser humano como ustedes, es inevitable que en algún momento nos quebremos”, menciona Mario Irivarren.

Finalmente Mario Irivarren habla sobre la salud de su mamá y su tío, con quienes ha estado viviendo durante la cuarentena. “Estoy con salud, no tengo ningún malestar, sólo me tengo que quedar en mi casa y esperar, afortunadamente ningún miembro de mi familia presento síntomas, hice bien en aislarme desde el primer día y no contagié a mi mamá y mi tío que son personas mayores”, expresa el chico reality.

