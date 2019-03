Mario Irivarren encaró a Ducelia Echevarría y dijo que no le tolerará más faltas de respeto, después que ella afirmó que el ‘guerrero’ fue un error en la vida de Ivana Yturbe.



“No tengo la costumbre de pelearme con nadie. Ella me faltó el respeto dos veces y le pedí que no se meta conmigo. A Ducelia le gusta el show’, indicó.

Por su parte, la rubia explicó que no hablará por respeto a Ivana, que es su amiga, y no porque le tema a Mario.



Ducelia Echevarría es amiga de Ivana Yturbe, pero esta opinó que 'los terceros salen sobrando sobre la relación que tuvo con Mario Irivarren.

En una entrevista para América, Ducelia Echevarría había manifestado que Jefferson Farfán era un mejor partido para Ivana Yturbe.