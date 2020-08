Luego de que Alejandra Baigorria y Said Palao fueran ampayados besándose, se especuló que Mario Irivarren habría sido el que propició que la llama del amor se encendiera en la pareja.

Sin embargo, Mario Irivarren dejó en claro ante las cámaras de América Espectáculos que él no se mete en la vida sentimental de sus amigos y solicitó que dejen que la relación entre Alejandra y Said siga su rumbo natural.

“Yo no soy cupido ni celestino ni nada. Yo en la vida de los demás ni me meto, ni me importa. Así como considero que la mía es privada, la de los demás para mí también”, señaló el integrante de ‘Esto es guerra’.

“Yo les dije que no tenía nada con Alejandra, estaba seguro de que no pero si está con Said saliendo o conociéndose es tema de ellos. Es incomodísimo cuando tú quieres dejar que algo pase y fluya y todo el mundo este con los ojos encima de ti y no dejan que las cosas sigan su rumbo natural”, agregó.

Mario Irivarren calificó a Said como persona sencilla, amable, noble y de buen corazón. Mientras que de Alejandra dijo que es una mujer espectacular, super pilas, trabajadora y emprendedora. “Si la cosa entre los chicos fluye, bacán. Si es algo eventual, bueno también”, dijo muy relajado.

Mario Irivarren ser el cupido de Alejandra Baigorria y Said Palao